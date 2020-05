Nachruf – Der Baumeister von Rieters Doppelstrategie ist tot Unter Konzernchef Kurt Feller verzehnfachte der Spinnmaschinenhersteller den Umsatz und kaufte sich ins Autozulieferergeschäft ein. David Herter

Acht Jahre lang war Kurt Feller Verwaltungsratspräsident von Rieter. 2002 konnte er von steigenden Umsätzen und einem Konzerngewinn von über 100 Millionen Franken berichten. Foto: Reuters

Vergangene Woche ist Kurt Feller in Wollerau verstorben. Er war über 40 Jahre lang für Rieter tätig, zuletzt als Präsident des Verwaltungsrats. Feller sei in mancherlei Hinsicht mehr Patron gewesen als Manager, schreibt das Winterthurer Unternehmen anlässlich seines Todes. Rieter war für ihn nicht irgendein Arbeitgeber. Feller führte Rieter wie einen Familienbetrieb, den es zu entwickeln und an die nächste Generation weiterzugeben galt. Viele Mitarbeitende – auch im Ausland – habe der Verstorbene mit Namen gekannt und sich bei Begegnungen stets nach deren Befinden erkundigt, schreibt Rieter. «Das war keine Floskel, sondern authentisches Interesse an den Mitmenschen.»