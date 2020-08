Winterthur im Europacup – Der BCW muss sich die Hauptrunde erst verdienen Die Winterthurer Basketballerinnen sind bei ihrer ersten Teilnahme am EuroCup nicht direkt in der Hauptrunde spielberechtigt. Stefan Kleiser

Belinda Mensah (hier gegen Elfic Fribourg) muss im EuroCup mit dem BCW zur Qualifikation antreten. Stefan Kleiser

Wie inzwischen bekannt ist, müssen sich die Winterthurer Basketballerinnen bei ihrem ersten internationalen Start eine Qualifikation mit Hin- und Rückspiel bestreiten. Dort trifft das Team des BCW am 24. September und 1. Oktober auf einen starken Gegner. Als mögliche Widersacher in Frage kommen Saint-Amand Hainaut Basket (Frankreich), CDB Clarinos De La Laguna (Spanien) oder Basket Namur Capitale (Belgien). Die Auslosung findet am 17. August in München statt.