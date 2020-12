Winterthur vor Premiere im EuroCup – Der BCW will sich im europäischen Basketball etablieren Daniel Rasljic hat die Winterthurerinnen von der 3. Liga in die Nationalliga A geführt. Die Wahrnehmung durch andere habe sich verändert, sagt der Trainer vor dem ersten EuroCup-Spiel der Clubgeschichte. Stefan Kleiser

Daniel Rasljic und die Winterthurer Basketballerinnen stellen sich im EuroCup einer neuen Herausforderung. Stefan Kleiser

Am Mittwoch spielen die Basketballerinnen aus Winterthur beim französischen Team Saint-Amand Hainaut Basket um einen Platz in der Gruppenphase des EuroCups. Es ist das erste Mal, dass der BCW am europäischen Clubwettbewerb teilnimmt. Und so beurteilt Trainer Daniel Rasljic die Ausgangslage vor dem wichtigsten Spiel der ersten Saisonhälfte:

Daniel Rasljic, wie stark ist Saint-Amand Hainaut Basket? Hainaut hatte einen schlechten Saisonstart. Ein paar Verletzte sind aber zurück und das Team wurde verstärkt. Das Umfeld ist professionell und Hainaut spielt in einer stärkeren Liga.