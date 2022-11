Analyse zu den Quartalszahlen – Die Aufräumaktion von Lastminute zündet nicht Nach dem Betrugsskandal tauscht das Online-Reisebüro fast die komplette Führung aus. Doch das Aktionariat bleibt gleich. Und die Erholung verlangsamt sich. Beides stösst an der Börse sauer auf. Thorsten Riedl

Luftaufnahme eines Strandes in Mexiko: Das Online-Reisebüro Lastminute verkauft solche Träume, hat sich zuletzt selbst aber in einem Betrugsskandal verheddert. Foto: Getty Images

Lastminute sucht den Befreiungsschlag – und wechselt fast die gesamte Führung aus. Gründer, Ankeraktionär und CEO Fabio Cannavale räumt nicht nur den Chefposten, sondern auch seine Position als exekutiver Verwaltungsrat. Seit Sommer sass er in Untersuchungshaft wegen des Missbrauchs von Staatshilfen während der Pandemie. Das Aufsichtsgremium des Online-Reisebüros wird komplett ausgetauscht. Das Unternehmen hat Rückstellungen für den Betrugsfall gebildet. Ob der Neustart gelingt, ist jedoch noch offen. Denn Cannavale bleibt der wichtigste Aktionär.



Im Sommer der Schock: Mit dem damaligen CEO Cannavale, COO Andrea Bertoli und weiteren Führungskräften wanderte das Top-Management von Lastminute in Untersuchungshaft. Es geht um den Missbrauch von Staatshilfen während der Coronapandemie. Cannavale und Bertoli sassen bis vor wenigen Tagen in Haft – ein auf Managementebene ungeheuerlicher Vorgang. Ende Oktober teilte das Unternehmen mit, beide würden bis auf weiteres von ihren Ämtern suspendiert. Nun heisst es, beide kehren nicht zu ihren operativen Aufgaben zurück. Am Donnerstag haben sie offiziell ihren Rücktritt auch von ihren Funktionen als Verwaltungsräte erklärt.

Hintertür für die alte Führung

Am 21. Dezember soll eine ausserordentliche Generalversammlung Luca Concone als neuen CEO von Lastminute bestimmen. Zudem soll er als exekutiver Verwaltungsrat nominiert werden, eine Funktion, die aufgrund des niederländischen Gesellschaftsrechts, dem Lastminute unterliegt, notwendig ist. Der Italiener, technischer Ingenieur mit Abschluss der Politecnico di Milano, verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung als Unternehmer, Angel-Investor und Berater der Tech-Branche.



Laura Amoretti, die seit Sommer übergangsweise die Führung der Gruppe innehat, soll nach der GV zum COO ernannt werden, allerdings wieder nur ad interim. In der Suche nach einem dauerhaften Manager für diesen Posten werde sie berücksichtigt.



Mit dem CEO wird auch der Verwaltungsrat durch fünf Kandidaten mit Know-how aus dem Finanz-, dem Justiz-, dem Marketing- sowie dem Reisesektor neu besetzt. Verwaltungsratspräsident soll Yann Rousset werden. Er verfüge über umfassende Erfahrung im Finanzsektor, heisst es in einer Mitteilung. Rousset war zuvor unter anderem für die Grossbanken UBS und Citigroup sowie den Vermögensverwalter Maseco tätig gewesen. Einzig Massimo Pedrazzini, Vertreter von Sterling Active Fund, Investmentvehikel des Tessiner Financiers Tito Tettamanti, soll dem Aufsichtsgremium weiter angehören.



Eine Hintertür bei der Erneuerung lässt sich die Gesellschaft offen: Den Rücktritt der vier bisherigen VR-Mitglieder muss die ausserordentliche Generalversammlung erst noch bestätigen. «Sollten die Aktionäre es vorziehen, dass diese Verwaltungsräte zur Sicherung der Kontinuität bleiben, würden sie eine solche Wahl annehmen», heisst es im Mediencommuniqué. Dieser Passus kann durchaus nach hinten losgehen, denn die Freesailors Coöperatif, eine Aktionärsvereinigung mit Sitz in den Niederlanden, hält 44,6% der Aktien der Gesellschaft – und wird nach wie vor von Ex-CEO Cannavale kontrolliert.

Erholung flacht sich ab

Mit den organisatorischen Neuerungen hat Lastminute Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Der Umsatz lag von Juli bis September mit 82 Mio. € um 49% über dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilt. Das Vor-Corona-Niveau mit einem Umsatz von 93,9 Mio. € im dritten Quartal 2019 hat sie damit noch nicht wieder erreicht. Die Erholung in den europäischen Märkten flache sich ab, heisst es nun.



Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Stufe Ebitda ging 6% auf 11,9 Mio. € zurück, vor allem weil das Vorjahresquartal noch Subventionen enthielt, die nun entfallen. Wegen der Betrugsvorwürfe hat das Unternehmen Rückstellungen in Höhe von 34 Mio. € gebildet, die auf das Ergebnis durchschlagen: Unter dem Strich stand für das dritte Quartal ein Verlust von 8,8 Mio. €.



In den vergangenen vier Wochen haben sich die Lastminute-Aktien fast 20% verteuert. Die Neuigkeiten zum Führungsumbau und zum Quartalsabschluss konnten die Freude am Donnerstag nicht weiter befeuern: Nach Veröffentlichung der Neuheiten notierten sie im Minus. Es wird noch dauern, bis sich der Skandal ausgewachsen hat – so lange werden die Lastminute-Papiere nur begrenztes Aufwärtspotenzial haben.



