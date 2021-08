Phönix vor dem 2.-Liga-Start - Der Beginn einer neuen Ära

2. Liga – die Vorschau Infos einblenden

Die Kassiere der 2.-Liga-Clubs aus der Region dürfen sich die Hände reiben. Denn die Gruppe 2 ist eine richtige «Derby-Gruppe» geworden: Zu den «Alteingesessenen» Phönix Seen und Wiesendangen stossen mit Veltheim und Töss zwei Aufsteiger aus der 3. Liga, und nicht weit entfernt ist ja auch Bassersdorf, der Absteiger aus der 2. Liga interregional.

Die Voraussetzungen für die «Winterthurer» Teams sind aber unterschiedlich. Phönix war in den letzten Jahren stets ein Spitzenteam, hat aber einen grossen Umbruch hinter sich – wenn auch nicht so gross wie zunächst befürchtet. Wiesendangen steigt in die achte Saison in Folge in der 2. Liga. Veltheim ist ein Aufsteiger, von dem viel erwartet wird, nachdem er die 3. Liga zwei Jahre lang nach Belieben dominiert und im Frühsommer fast den Regionalcup gewonnen hätte. Töss stieg als Gruppenzweiter hinter Phönix 2 auf und muss sich womöglich eher als die anderen im Abstiegskampf bewähren.

Testspiele FC Phönix: FCW U18 – Phönix 4:2. Phönix – Wiedikon (2.) 1:3. Phönix – Bazenheit (2. Inter) 2:2. Phönix – YF Juventus 2 (2.) 0:2. Phönix – Embrach (3.) 3:1. Phönix – Seuzach (2. Inter) 2:3. Neftenbach (3.) – Phönix 0:2.

Cup, 1. Runde: Oetwil-Geroldswil (3.) – Phönix 1:2.

Saisonstart: Samstag, 28. August, 18.00: Volketswil – Phönix.