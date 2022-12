Seit ich wieder jogge, habe ich Schmerzen in der Hüfte. Was kann ich dagegen tun?

Wer joggt, belastet seinen Körper stark. Beim Joggen handelt es sich darum keineswegs einfach um schnelleres Gehen. Joggen führt etwa zu grosser Instabilität im Rumpfbereich. Während die Patientin oder der Patient glaubt, Schmerzen in der Hüfte zu spüren, strahlen diese tatsächlich vom Rückenbereich aus. Die Schmerzen lassen sich meist mit einem Stabilisationsprogramm für Rumpf und Rücken beheben (lesen Sie hier unser grosses Special dazu).

An diesem Beispiel lässt sich eine grosse Herausforderung in der Diagnostik zeigen: Man erklärt mir den Schmerzherd, ich merke anhand weiterer Fragen jedoch, dass das Problem von einer anderen Körperstelle ausgeht. Ich muss also erst einmal zum Kern des Problems vordringen, obschon der Patient es gar nicht benennen kann.

Entscheidend ist dann bei der Diagnose: Ich muss sie so erklären, dass sie der Patient auch begreift. Gerne verwende ich darum Analogien aus dem Beruf, den er ausübt. Denn nur wenn der Patient versteht, was ich ihm sagen und mitgeben will, handelt er in der Rehabilitation optimal.