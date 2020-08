Verstorbener Filmstar – Der beliebteste Tweet aller Zeiten gehört Chadwick Boseman Twitter teilte mit, dass der Tweet mit der Nachricht über den Tod des US-Schauspielers Chadwick Boseman über 5,7 Millionen Likes erhielt. Christian Köppel

Chadwick Boseman bei den American Music Awards 2019: Der US-Schauspieler ist am Freitag 43-jährig gestorben. KEYSTONE Boseman sei dem Krebs erlegen, teilte seine Familie «mit unermesslicher Trauer» auf Twitter und Instagram mit. KEYSTONE 2014 war der Darsteller zu Gast am Zurich Film Festival – mit Nadja Schildknecht, Karl Spoerri, beide Co-Direktion des Festivals, und Schauspieler Tate Taylor, von links. KEYSTONE 1 / 9

Mit seiner Hauptrolle als Königssohn T’Challa im Superheldenfilm «Black Panther» wurde er weltberühmt – und zu einer Identifikationsfigur des schwarzen Amerika. Am Freitag ist der US-amerikanische Schauspieler Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Krebs gestorben, wie seine Familie am Freitagabend «mit unermesslicher Trauer» mitteilte.

Sie tat dies mit einem Tweet über den offiziellen Twitter-Account von Chadwick Boseman. Diese Kurznachricht wurde zum meist gemochten Tweet aller Zeiten, wie nun Twitter verkündet:

«Der beliebteste Tweet aller Zeiten, ein Tribut für einen König», schrieb der Kurznachrichtendienst dazu.

In Bosemans Tweet wird ein Schwarz-Weiss-Bild des Schauspielers gezeigt. In einer Erklärung heisst es, dass der 43-Jährige nach vier Jahren den Kampf gegen den Darmkrebs verloren hat. Der Tweet ging viral und steht nun mit 5,7 Millionen Likes alleine an der Spitze von Twitter.

4,3 Millionen Likes für Obama

Gefolgt wird dieser Tweet von einer Kurznachricht von Ex-US-Präsident Barack Obama aus dem Jahr 2017 mit einem Zitat von Nelson Mandela. Dieser Tweet wurde 4,3 Millionen Mal mit einem Herzen versehen.