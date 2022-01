Gastrokolumne Angerichtet – Der beste Burger der Stadt? An der Wartstrasse findet sich ein Burger, der in den höchsten Tönen gelobt wird. Ein Testessen. Jonas Gabrieli

Der Burger ist saftig, die Pommes sind knusprig. Foto: Jonas Gabrieli

Seit bald einem Jahr hat an der Winterthurer Wartstrasse ein weiteres Lokal geöffnet: Tayyeb Burger. Im Internet schreiben gleich mehrere Personen, dass es hier den besten Burger der Stadt zu essen gebe. Zeit, das Lokal zu testen.

Der Burgerladen Tayyeb liegt an der Wartstrasse beim Bahnhof Winterthur. Foto: Jonas Gabrieli

Zu Beginn gibt es ein paar Abzüge. Das Licht im Lokal ist sehr grell, an der Decke entlang sind grosse Blechröhren zu sehen. Gemütlich ist anders. Es erinnert eher an eine Metzgerei. Wenig überraschend, wenn man weiss, das der Burgerladen aus der Tayyeb-Metzgerei in Schwamendingen entstanden ist.

Das Lokal ist schlicht eingerichtet und wirkt kühl. Foto: Jonas Gabrieli

Wir bestellen den Angus-Cheeseburger mit Country Fries (18.90 Franken) sowie einen veganen Falafel-Burger (10.90). Der Verkäufer – manchmal etwas chaotisch, aber immer sympathisch – bittet um 15 Minuten Geduld, weil die Burger frisch zubereitet werden. Während des Wartens kommen zwei Kunden und holen ihre Bestellungen ab.

Der bestellte Burger mit Angusrind… Foto: Jonas Gabrieli

Als wir unser Abendessen erhalten, müssen wir unseren mässigen ersten Eindruck stark korrigieren. Der Angusburger – unter anderem mit kandierten Zwiebeln und Rotkohl – ist so saftig, wie ein Burger sein sollte. Das Brot ist zudem leicht angeröstet. Die grob geschnittenen Fries – aussen knusprig, innen weich – werden von der Begleitung weggehamstert. Dazu werden eine Sour Cream und eine leicht scharfe Andalus-Sauce gereicht.

… und die vegane Variante mit Falafel. Foto: Jonas Gabrieli

Der vegane Burger überzeugt ebenfalls. Unter anderem ist er mit Sesampaste und Knoblauch verfeinert. Als wir das Essen verputzt haben, fragt uns der Verkäufer nach unserem Urteil. «Nur durch Feedback werden wir besser», sagt er. Wir loben das saftige Fleisch. Er sagt, an der perfekten Mixtur von Fett und Fleisch habe man lange herumgetüftelt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Weil es so gut war und man bei ganz grossem Hunger von einem Burger nicht satt wird, bestellen wir noch einen Chicken-Filet-Burger (11.90). Diesmal dauert es nur rund fünf Minuten, bis das Essen am Tisch ist.

Als Abschluss: Der Pouletburger. Foto: Jonas Gabrieli

Und auch dieser Burger überzeugt. Aussen ist das in Stücke geschnittene Poulet sehr knusprig, innen saftig und nicht zerkocht. Für die leichte Schärfe sorgt wiederum die Andalus-Sauce.

Unser Fazit: Einen besseren Burger muss man in dieser Stadt tatsächlich erst einmal finden. Das nächste Mal essen wir aber zu Hause.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.