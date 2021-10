Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Der Beulentotenbaum von Wülflingen Weil sich früher die meisten Menschen keinen Holzsarg leisten konnten, stellte die Gemeinde Transportsärge zur Verfügung, auch während Pestepidemien. Sammlung Winterthur / Nadia Pettannice

Der Leichnam wurde im Sarg ins Grab hinabgelassen, dann wurde die Klappe geöffnet und der Sarg wieder hochgezogen. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Im Dachboden der reformierten Kirche Wülflingen ruht auf einem hölzernen Tragegerüst ein unscheinbarer Sarg. Erst bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass dies kein gewöhnlicher Sarg sein kann.

Es handelt sich um einen wiederverwendbaren Pest- oder Gemeindesarg aus dem 17. Jahrhundert. Diese Särge verfügten an der Unterseite über einen Klappmechanismus. Der Leichnam wurde samt Sarg ins Grab hinabgelassen, dann wurde die Klappe geöffnet und der Sarg wieder hochgezogen.

Was heute gewöhnungsbedürftig erscheint, war bis ins Spätmittelalter gängige Praxis. Die meisten Menschen wurden damals nicht in Holzsärgen bestattet, denn diese waren teuer und somit der Oberschicht vorbehalten. Stattdessen wurden sie in Tücher gewickelt und ins Grab herabgelassen. Zu diesem Zwecke stellten die Gemeinden ihre Transportsärge zur Verfügung.

«Eine Beulenpestepidemie wütete um 1611 in der Schweiz. Alleine in Wülflingen wurden 241 Personen von der Seuche dahingerafft.»

Auch während der grossen Beulenpestepidemien kam dieses Klappsystem zum Einsatz, weshalb solche Transportsärge auch als Beulentotenbäume bezeichnet wurden. Eine solche schwere Epidemie wütete um 1611 in der Schweiz. Alleine in Wülflingen wurden 241 Personen von der Seuche dahingerafft.

Angesichts der hohen Zahl von Verstorbenen wurden die Toten mithilfe der Pestsärge im Akkord zu Grabe getragen. Oft wurden sie ohne Zeremonie und in Massengräbern bestattet. Der Schwarze Tod hat mittlerweile seinen Schrecken verloren. Der letzte Pestfall in der Schweiz wurde allerdings erst im Jahr 1989 registriert.

