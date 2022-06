Seelsorgerin aus Winterthur im Interview – «Der Bischof wollte sich nicht auf meine Kritik einlassen»

Sie sorgte letzte Woche für Aufregung: KSW-Spitalseelsorgerin Veronika Jehle (36) hatte gekündigt und griff den Churer Bischof in einem offenen Brief frontal an. Jetzt erklärt sie ihre Beweggründe.