Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Der Böse aus Winterthur Am kommenden Wochenende wird in Pratteln der eidgenössische Schwingerkönig gekürt. Ins Sägemehl steigen wird auch der Winterthurer Samir Leuppi. Ein ruhmreicher Vorgänger ist Fritz Hagmann. Angelina Immoos

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Vevey 1923 belegte Fritz Hagmann den vierten

Platz. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei

betrachtet werden können. Foto: Hermann Linck / Bildarchiv.winterthur.ch

Am kommenden Wochenende wird in Pratteln (BL) am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest zwei Tage lang geschwungen, gehornusst oder man misst sich im Steinstossen. Die Chancen auf einen Winterthurer Kranzgewinn stehen mit Samir Leuppi schon mal nicht schlecht.

Vor knapp 100 Jahren gewann 1923 in Vevey ein anderer Winterthurer Schwinger seinen ersten Eidgenössischen Kranz. Die Rede ist vom Nationalturner, Schwinger und Ringer Fritz Hagmann (1901–1974). Der Zimmermann aus Seen und spätere Inhaber der Zimmerei und Schreinerei, die sein Vater aufgebaut hatte, widmete seine ganze Freizeit dem Sport und bestritt zahlreiche nationale und internationale Wettkämpfe.

Erster Sieger am Kilchberg-Schwinget

Mit mehr als 30 Kränzen, einem Europameistertitel und sogar einer olympischen Goldmedaille – diese errang er 1924 im Freistilringen – war Fritz Hagmann in den 1920er- und 1930er-Jahren einer der Besten. Am meisten aber bedeutete ihm sein Sieg 1927 am ersten Kilchberg-Schwinget überhaupt. Nur zum Schwingerkönig hat es ihm nie gereicht. Dies hat dafür ein anderer Winterthurer Schwinger, Karl Meli (1938–2012), in den 1960er-Jahren gleich zweimal geschafft. Zum engen Kreis der «ganz Bösen» zählte Hagmann dennoch.

Ein reiner Kraftschwinger oder Draufgänger war er aber nicht, er gewann seine Kämpfe überlegt, berechnend und bescheiden. Wer ihn im Sägemehl in Aktion sehen will, kann das im Online-Bildarchiv tun. Der sportliche Nachlass, darunter auch einige Bilder von Wettkämpfen, befindet sich seit neustem in der Sammlung Winterthur.

