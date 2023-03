Von Economiesuisse zu Stadtgrün Winterthur – Der Botaniker, der für Stadtgrün «ein Glücksfall» ist Michael Wiesner hat nach acht Jahren von Economiesuisse zu Stadtgrün gewechselt. Der ausgewiesene Winterthurer Naturkenner und Kommunikationsprofi leitet dort neu die Abteilung Ökologie. Dagmar Appelt

Der Botaniker Michael Wiesner dokumentiert die Pflanzenwelt rund um Winterthur. Nun leitet der 57-Jährige die Abteilung Ökologie bei Stadtgrün. Foto: Madeleine Schoder

Die Abteilung Ökologie ist sozusagen das ökologische Gewissen von Stadtgrün. Hier werden in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen Ökoprojekte geplant. So zum Beispiel jenes, das in Winterthur mehr Wildhecken vorsieht. Am Rand der Zeughauswiese, an der Waldeggstrasse, am Seemer Buck oder beim Unionsplatz stehen solche neugepflanzten Hecken mit heimischen Sträuchern.