Urteil des Bundesgerichts – Der brutale Faustschlag war keine Notwehr Das Bundesgericht weist die Beschwerde eines jungen Kosovaren ab. Er hatte in Zürich einen älteren Peruaner so fest geschlagen, dass dieser für immer im Rollstuhl bleibt. Heinz Zürcher

Zum fatalen Streit kam es im August 2016 auf der Piazza Cella an der Zürcher Langstrasse. Foto: Thomas Egli

Der junge Mann hatte die ganze Nacht durchgefeiert und war am frühen Morgen noch immer an der Langstrasse unterwegs. Stark alkoholisiert pöbelte er damals, im August 2016, wahllos Leute an. Ein zu dieser Zeit 51-jähriger Peruaner liess die Anfeindungen nicht auf sich sitzen, folgte dem damals 22-jährigen Kosovaren und wies ihn zurecht.

Auf der Piazza Cella kam es zum Streit, in dessen Folge der Peruaner einen Pfefferspray einsetzte. Sein Kontrahent wollte mit Tritten antworten, verfehlte jedoch sein Ziel und stürzte, stand dann aber gleich wieder auf und schlug dem älteren Mann mit voller Wucht ins Gesicht.