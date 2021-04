Lockerungen in Winterthur – «Der bürokratische Aufwand ist riesig» Die Teil-Öffnung der Winterthurer Gastronomie macht nicht nur Freude, der Gastro-Verband ist sehr skeptisch. Mirko Plüss , Nina Thöny

Für die Gastronomie steht und fällt nun vieles mit dem Wetter. Archivfoto: Enzo Lopardo

Der Bundesrat erlaubt es: Ab kommendem Montag kann auch die Winterthurer Gastronomie auf den Terrassen wieder Gäste bedienen. Zudem können die Restaurants in der Stadt ihre Tische und Stühle auch in diesem Jahr weiter raus in die Gassen stellen. Um die Not der Wirte zu verringern, hatte ihnen der Stadtrat im letzten Mai erlaubt, ihre Aussenbereiche zu vergrössern. Diese Regelung hat er im Herbst verlängert, sie gilt nun bis maximal Ende November. Restaurants, die über keine Gartenwirtschaft verfügen, können temporär eine einrichten.

Unter den Gastronominnen und Gastronomen fallen die Reaktionen auf die Lockerung gemischt aus. Carlo Dosch vom Verband Gastro Winterthur bezeichnet die Terrassen-Lösung als «unbrauchbar», sie sei «weder Fisch noch Vogel». Der Aufwand für die Gastronomen, die Terrasse bedient zu öffnen, sei viel zu gross im Vergleich zum Nutzen.