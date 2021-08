Nashornzucht im Zoo Zürich – Der Bulle Kimba ist ein Sensibelchen In den nächsten Tagen wird das 2,2 Tonnen schwere Nashornmännchen auf seine Weibchen treffen. Bisher zeigte er wenig Interesse, sich zu paaren. Hélène Arnet

Der Breitmaulnashornbulle erkundet seine Umgebung. Foto: Ela Çelik

Er bewegt sich sehr gelassen auf dem abgegrenzten Platz in der Lewa-Savanne des Zoos Zürich, die man ihm zugewiesen hat. Zwischendurch zwirbelt er mit seinen auffällig grossen Ohren. Vielleicht ist das bei Nashörnern ein Zeichen für Stress. Doch dann schaut er interessiert zwei Perlhühnern zu, die furchtlos vor ihm im Sand scharren.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Seit diesem Wochenende ist der Nashornbulle Kimba aus der Quarantäne. Nun wird er nach und nach an seine neue Umgebung gewöhnt. Er ist am 3. August aus Schwerin eingetroffen, und nicht nur Zoodirektor Severin Dressen setzt grosse Hoffnungen in ihn. Wie Dressen am Mittwoch vor den Medien ausführte, ist Kimba wichtig für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm EEP.