Corona-Hilfen – Der Bund stoppt Jacqueline Fehrs «unbürokratische» Zürcher Kulturhilfe Mit einem «Grundeinkommen» von 3840 Franken im Monat bis im April wollte die Regierungsrätin der Branche helfen. Doch die Stichproben-Kontrollen sind ein Problem.

Ist mit ihrem Plan für die Entschädigung der Zürcher Kulturschaffenden angebrannt: Justizdirektorin Jaqueline Fehr (SP). Foto: Keystone

Mit einem eigenen Modell wollte der Kanton Zürich in der Corona-Krise Künstlern rasch und einfach helfen: Kulturschaffende sollten bis Ende April monatlich ein Ersatzeinkommen von 3840 Franken erhalten. Rückwirkend auch für den Dezember. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Bund verweigert Fehr die Gelder für das Hilfsprogramm, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

Dabei geht es um die sogenannte Ausfallentschädigung für Kulturschaffende, die in der Pandemie wegen abgesagter Veranstaltungen Einbussen erleiden. Der Bund hat dafür und für andere Kulturhilfen für 2021 bisher 100 Millionen Franken gesprochen. Das Geld kann fliessen, wenn sich die Kantone ihrerseits mit einem Betrag in gleicher Höhe beteiligen.

Um diese Hilfe rasch und unbürokratisch auszahlen zu können, hatte Justizdirektorin Fehr geplant, dass Hilfszahlungen – anders als dies im Gesetz vorgesehen ist – ausbezahlt werden, ohne dass die Ausfälle belegt werden müssen. Vorgesehen sind lediglich stichprobenartige Kontrollen. «Wir wollen so unsere Kultur retten», sagt Fehr der «NZZ am Sonntag». Sie sei entschlossen, an ihrem Modell festzuhalten und bereit, «den Konflikt mit dem Bundesamt für Kultur eskalieren zu lassen.»

lop