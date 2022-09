Streit um den Kampfjet – «Der Bundesrat tappte im Dunkeln» Der Entscheid für den Kauf der F-35 war «korrekt», sagt die Aufsichtskommission. Aber nur darum, weil sich der Bundesrat selbst jeden politischen Handlungsspielraum genommen hatte. Edgar Schuler

Das Streitobjekt: Die F-35 des amerikanischen Herstellers Lockheed Martin. Foto: Alexander Cook

Es ist das teuerste Rüstungsgeschäft der Schweizer Geschichte: Der Bundesrat will für 6 Milliarden Franken 36 amerikanische F-35-Kampfjets kaufen. Die Anschaffung ist heftig umstritten. Es gab laufend Berichte und Gerüchte über Unregelmässigkeiten bei der Ausmarchung zwischen den verschiedenen Jets.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats hat den Kaufentscheid zehn Monate lang untersucht. Am Freitag – nur wenige Tage vor der für den Kampfjetkauf entscheidenden Herbstsession – hat sie nun ihren Bericht vorgelegt. Die Kritik am Bundesrat im Allgemeinen und an Verteidigungsministerin Viola Amherd im Speziellen ist dabei deutlich, überraschend deutlich.

Denn der Bundesrat hatte sich von Anfang an jede Möglichkeit genommen, aussenpolitische und wirtschaftliche Kriterien bei der Auswahl miteinzubeziehen. Und, noch schwerwiegender: Der Landesregierung selbst war das gemäss dem Bericht gar nicht bewusst.

Kritik am Bundesrat: Prisca Birrer-Heimo, Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission. Foto: Jean-Paul Guinnard

«Der Bundesrat tappte im Dunkeln», sagte Kommissionspräsidentin Prisca Birrer-Heimo (SP) bei der Präsentation des Berichts. Der Bundesrat habe deshalb letztlich nicht beurteilen können, welches das beste Angebot im Gesamtinteresse der Schweiz gewesen wäre.

Ein «historisches» Angebot

Was das bedeutet, wird im Bericht mit einem konkreten Beispiel erklärt. Als Viola Amherd den F-35-Kauf im Juni 2021 dem Bundesrat präsentierte, berichtete Finanzminister Ueli Maurer von einem «historischen einmaligen» Angebot, das ihm gemacht worden sei. Es stammte, wie die «Republik» berichtete , aus Frankreich.

Die schriftliche Offerte aus Paris lautete etwa so: Falls sich die Schweiz statt für die amerikanische F-35 für die französische Rafale entscheide, würde sich Frankreich bei der EU für die Schweiz einsetzen. Man sei zu «substanziellen Konzessionen» bereit. Ausserdem versprach Frankreich ein Entgegenkommen bei Steuern für Grenzgänger. Maurer hätte sich Milliarden Mehreinnahmen erhoffen können.

Der Bundesrat diskutierte dann, ob er das französische Angebot beim Typenentscheid in die Waagschale werfen dürfe. Man war sich nicht einig und verlangte einen Bericht des Bundesamts für Justiz.

Dieses teilte Ende Juni mit, dass die Vorgaben, die sich der Bundesrat selbst gegeben hatte, ein solches Gegengeschäft verunmöglichen. Die Regierung entschied sich für die F-35.

Befragt von der GPK, bedauerten Maurer und Aussenminister Ignazio Cassis, dass der Bundesrat seinen Handlungsspielraum «unnötig eingeschränkt» habe. Aber: Auch die beiden konnten «nicht plausibel erklären», warum sie selbst nicht früher entsprechend interveniert hatten. Gelegenheit dazu hätte es 2019 gegeben, als der Bundesrat den Auftrag zum Kampfjetkauf gab. Aber dieser wurde diskussionslos durchgewinkt.

Amherd informierte zögerlich

Das Versäumnis des Bundesrats wurde noch verschärft durch die zögerliche Kommunikation von Viola Amherd. Sie wusste ab März 2021, dass die F-35 in der Evaluation weitaus am besten abgeschnitten hatte. Aber sie informierte ihre Bundesratskollegen gemäss dem GPK-Bericht nur häppchenweise und «widersprüchlich». Das liess diese im Glauben, man könne bei den Herstellerländern der Jets noch für politische Zugeständnisse weibeln.

Sie informierte unvollständig: Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd. Foto: Adrian Moser

Das alles spricht laut der GPK «nicht für die Diskussions- und Führungskultur» im Bundesrat. Jetzt entscheidet der Nationalrat.

Was bedeutet der Bericht nun für den Kampfjetkauf? «Zuständig für die politische Bewertung unserer Erkenntnisse sind nicht wir», sagte GPK-Präsidentin Birrer-Heimo, «sondern das Parlament.»

Der Nationalrat will in der Herbstsession über den Kauf entscheiden. Am Montag wird der GPK-Bericht in der Militärkommission vorbesprochen. Ihr Präsident Mauro Tuena sagt, für ihn bestätige der Bericht, dass die technische Evaluation der Kampfjets korrekt vorgenommen worden sei und auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme.

Zur Kritik der GPK sagt Tuena: «Dass politische Kriterien bei der Auswahl nur dann eine Rolle spielen dürfen, wenn gleichwertige Angebote vorliegen, musste allen Beteiligten von Anfang an klar gewesen sein.» Dem Entscheid seiner Kommission will der Zürcher SVP-Nationalrat aber nicht vorgreifen.

Anders Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne). Die Mitinitiantin der «Stopp F-35»-Initiative sieht sich durch die GPK in ihrer Kritik am Kampfjetkauf bestätigt. Der Bericht zeige auf, dass das Verteidigungsdepartement bei der F-35 von 20 Prozent tieferen Wartungskosten ausgehe, ohne die Kostenüberschreitungen in den zahlreichen anderen Käuferländern überhaupt anzuschauen. «Das ist irritierend.»

Zudem habe der Bundesrat wichtige ausländische Partner brüskiert, indem er sie lange im Glauben liess, sie könnten mit politischen Zugeständnissen den Kauf beeinflussen.

Wann unterschreibt Amherd?

Der Bundesrat kann bis zum 15. Dezember zur Kritik im GPK-Bericht Stellung nehmen. Bis dann ist aber der Kauf der 36 Kampfjets möglicherweise bereits längst unter Dach und Fach: Es ist fraglich, ob Grundsatzkritik am Vorgehen der Regierung noch etwas am konkreten Kaufentscheid ändert.

Zudem hat der Bundesrat angekündigt, dass er die Abstimmung über die «Stopp F-35»-Initiative nicht abwarten will. Entscheidet sich der Nationalrat, wie erwartet, in der Herbstsession für die F-35, könnte Viola Amherd den Kaufvertrag am 30. September unterschreiben.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

