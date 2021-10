Kommentar zum Antikörper-Zertifikat – Der Bundesrat untergräbt seine Impfoffensive Die neuen, schweizspezifischen Covid-Zertifikate werden Ungeimpften das Leben erleichtern – obwohl die Landesregierung betont, das Impfen sei von zentraler Bedeutung. Meinung Hans Brandt

Das Covid-Zertifikat bestimmt derzeit einen Grossteil unseres Lebens – und sorgt für Kontroversen. Foto: Urs Jaudas

Bisher konnten Ungeimpfte nur ein Corona-Zertifikat erhalten, wenn sie einen negativen Test vorlegen konnten. Und das war dann nur 72 Stunden (bei einem PCR-Test) oder 48 Stunden (bei einem Antigen-Test) gültig. Jetzt macht der Bundesrat den Ungeimpften ein neues Angebot: Wenn sie mit einem positiven Antikörper-Test belegen können, dass sie eine Covid-19-Infektion überstanden und einen ausreichenden Schutz gegen eine erneute Erkrankung erreicht haben, erhalten sie ein Covid-Zertifikat für 90 Tage.

Damit geht die Regierung auf die Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker zu: Unter ihnen ist die Ansicht weitverbreitet, dass eine Erkrankung die allerbeste, weil «natürliche» Immunisierung erzeugt. «Ich bin kerngesund, ich esse Gemüse, ich treibe Sport, mich kann das Virus nicht in die Knie zwingen», heisst es dann. Einmal genesen, so die Einstellung, kann man der Zukunft mit Zuversicht entgegenblicken. Man kann auch, lockt jetzt der Bundesrat, ins Kino gehen – wenn man einen Antikörper-Test machen lässt (und wie verlässlich die sind, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen). Man muss sich nicht einmal ein Stäbchen in die Nase schieben lassen.