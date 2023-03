Kolumne Landluft – Der «Chef-Chef» ist «bsoffe-bsoffe» Wer etwas betonen will, verwendet ein Wort gerne doppelt. Das ist vielseitig anwendbar, birgt aber auch Gefahren. Jonas Gabrieli

Auch Kühe sind selten einzeln anzutreffen. Eine fliegende Kuh-Kuh ist aber französischen Ornithologen vorbehalten. Illustration: Ruedi Widmer

Wir gehen halt gerne auf Nummer sicher. Nur so ist es zu erklären. Vielleicht haben Sie es auch schon gehört oder wenden es sogar selber an. Kürzlich auf der Pendlerstrecke – Höhe Kemptthal, wo das Handynetz meines Anbieters schlecht ist, alle kurz vom Gerät aufblicken und die Umgebung wahrnehmen – hörte ich es wieder. Jemand erzählte vom Trinken am Samstagabend: «Nachene bini recht bsoffe gsi.» Gegenüber: «Aso bsoffe-bsoffe?» Und als ich kürzlich zu Hause erklärte, dass der Vorgesetzte über eine Neuerung informierte, kam prompt die Rückfrage: «Also der Chef-Chef?» Antwort: Es war sogar der Chef-Chef-Chef.

Kurz: Die Wiederholung bei kürzeren Wörtern als Betonung hat Einzug gehalten. Vielleicht schon länger, aber mir ist es erst kürzlich aufgefallen. Nun könnte man hier natürlich eine kulturpessimistische Abhandlung über den Verlust der Sprachvielfalt verfassen. Dabei sagte ich schon als Kind: «Mami, ich gaa go tschutte.» Woher dieses «go» kommt, verstehe ich bis heute nicht. Und wenn jemand sagt «Ich chume cho luege», kommt er dann eigentlich zweimal vorbei? Aber klar ist: Die Verdoppelung von Wörtern ist in der Mundart normal.

In der Werbung wird dieser Effekt ebenfalls eingesetzt. Kürzlich las ich den Slogan der Schweizer Zucker AG, die am Stadtrand von Frauenfeld die Zuckerrüben verarbeitet. Mit «Natürlich natürlich» wirbt das Unternehmen. Passend zur aktuellen Schlagzeile, dass hierzulande genau doppelt so viel Zucker gegessen wird, wie von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen. Und «natürli» war die Einzelform bereits von den Käsern im Zürcher Oberland besetzt.

Die Doppelung ist also vielseitig verwendbar. Auch bei Namen von Dörfern, die gleichzeitig für das gesamte Gemeindegebiet stehen: «Du, ich bin gerade in Zell, also Zell-Zell.» Oder letzthin, als jemand sagte: «Ich wohne in einem Dorf. Also wirklich so Dorf-Dorf.» Unklar bleibt jedoch, ob er damit die gleichnamige Gemeinde im Weinland gemeint haben könnte.

Zu guter Letzt ist die Doppelung natürlich auch bei Journalisten beliebt. Wenn die Anzahl Sachbeschädigungen in einem Jahr von einer auf zwei gestiegen ist, dann ist man verleitet trotz tiefem Wert ganz reisserisch von «doppelt so vielen Beschädigungen» zu schreiben. Das wäre zwar nicht falsch-falsch, aber die vermittelte Aussage halt irgendwie auch nicht wirklich richtig-richtig.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.