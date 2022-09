Circus Monti in Winterthur – Der Chef gibt den Stab weiter Noch nie sei ein Monti-Programm so einheitlich und konsequent gewesen wie diesmal, sagt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Helmut Dworschak

Johannes Muntwyler vor den Stahlbögen, dank denen das Monti-Zelt ohne Masten auskommt. Foto: Roger Hofstetter

Am Sonntagabend fand in Aarau die letzte Vorstellung statt, am Montagnachmittag ist der Teuchelweiherplatz in Winterthur schon besetzt mit Wohnwagen und Holzwagen. Und was man auf einen Blick erkennt: Alles ist schön geordnet. «Damit es eine Gattung macht», sagt Johannes Muntwyler. Er selbst bringt mit einer Spraydose die orangen Markierungen auf dem Platz an für das Zelt und die Wagen, und er stellt die Wagen dann auch mit dem Traktor hin. Denn: Wer die Wagen stelle, der müsse auch anzeichnen. Er habe das schon immer gern gemacht.