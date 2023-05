Wechsel in der Verwaltung Marthalen – Der «Chef im Schatten» tritt in den Ruhestand Gemeindeschreiber Beat Metzger geht nach zwei Jahrzehnten in Pension. Ein «Job» sei das nicht gewesen, sagt der Marthaler. Markus Brupbacher Tanja Hudec

Gruppenfoto vor dem Gemeindehaus in Marthalen: Beat Metzger (links) übergibt die Gemeindeverwaltung an seinen Nachfolger Roger Fankhauser (Mitte), rechts Gemeindepräsident Matthias Stutz. Foto: PD

Als Chef der Marthaler Verwaltung hat Beat Metzger am Freitag seinen letzten Tag angetreten – nach 20 Jahren. Seine Stelle als Gemeindeschreiber übernahm er am 1. April 2003, jetzt winkt der Ruhestand. Ganz einfach falle ihm der Abschied nicht, sagte er vor seinem letzten Arbeitstag. «Ich werde aber nicht in Trauerkleidung zur Arbeit erscheinen.» Da er nicht nur in Marthalen gearbeitet habe, sondern mit seiner Familie auch in der Gemeinde lebe, identifiziere er sich stark mit dem Ort. «Gemeindeschreiber zu sein, war für mich nicht einfach ein Job, wie man heute so sagt.» Er habe für das Wohl der Gemeinde gelebt.