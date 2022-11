Advent in Neftenbach – Der Christbaum, der dank Muskelkraft leuchtet Seit vier Jahren stellt der Blumen Ball aus Neftenbach vor dem Laden einen Christbaum auf. Um Energie zu sparen, hat sich die Familie Ball dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Fabienne Grimm , Roger Hofstetter (Fotos)

Wer will, dass der Christbaum vor dem Blumen Ball in Neftenbach leuchtet, muss trampeln. Foto: Roger Hofstetter

Die Adventszeit steht vor der Tür. Doch ganz so behaglich und festlich wie sonst, dürfte sie in diesem Jahr vielerorts nicht werden. Immer mehr Gemeinden haben in den letzten Wochen bekannt gegeben, dass sie auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten wollen, um Energie zu sparen.