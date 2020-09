Frauenfussball in Winterthur – Der Club der Pionierinnen fordert den FCW Dieses Derby gabs seit über drei Jahren nicht mehr: Am Samstag auf dem Flüeli empfangen die Zweitligistinnen des SC Veltheim im Schweizer Cup die Erstliga-Frauen des FC Winterthur. Urs Stanger

Nach Derbys in der 2. Liga gegen Phönix Seen treffen die Frauen des SC Veltheim nun im Cup auf den FC Winterthur. Melanie Duchene

In vielen Clubs hat sich der Frauenfussball etabliert, auch in der Region. In Winterthur begann alles in den frühen Siebziger Jahren, als sich immer mehr junge Frauen bemerkbar machten, die Fussball nicht nur sehen, sondern auch spielen wollten. Ihre ersten vagen Versuche, sich in einem «Männerverein» zu integrieren, scheiterten beim FCW und beim FC Phönix Seen.