Erfolgreiche Karriere im Bike-OL – Der coole Brändli hört auf Kaum einer hat seine Rennen so minuziös vorbereitet wie der Winterthurer Simon Brändli. Dabei wusste er, dass seine Resultate die Welt nicht verändern. Beat Meier

Simon Brändli feierte viele Erfolge. Hier ist er in Litauen unterwegs zu EM Gold. Foto: Noé Henseler

Am letzten Samstag liess der Winterthurer Simon Brändli seine Beine noch einmal wirbeln, seine Räder rollen und die Speichen sirren, ohne dabei die Kartenarbeit zu vernachlässigen und die Übersicht über das komplexe, weg- und steigungsreiche Gelände im Cholfirst zu verlieren. Alles, was ihn auszeichnet, kam an diesem Bike-OL noch einmal zur Geltung.