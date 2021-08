Krimi der Woche – Der Cop gegen den «Hippiescheiss» Die Polizisten im Krimi «Saubermann» des irischen Autors Ken Bruen sind Rassisten und Sexisten – und so richtig brutal. Hanspeter Eggenberger

Ken Bruen zeigt schonungslos, wie brutal irische Polizisten der 90er-Jahre vorgehen: Demonstration in Nordirland. Foto: AFP

Die ersten Sätze

R & B wurden sie genannt. Wenn Chief Inspector Roberts den Rhythmus gab, dann war Brant der dunkelste Blues.

Das Buch

Chief Inspector Roberts hat mit über 60 noch mehr Energie als viele jüngere Polizisten. Und zudem eine neue Haarfarbe, «schwärzer als jede Politikerseele». Spurt ein Untergebener nicht gleich, brüllt er herum, was das Revier in Südostlondon für eine «Scheisskommune» sei, man solle ihn in Ruhe lassen mit dem «Hippiescheiss». Noch schlimmer ist Inspector Brant, der von sich sagt: «Ich bin wütend auf die Welt gekommen, dann ist es schlimmer geworden.»