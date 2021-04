Trainer Ralf Loose verlängert beim FCW – Der Cup bleibt die letzte Chance In der Liga ist der FCW tief abgerutscht. Aber noch bietet sich ihm im Cup eine Chance, die Saison entscheidend aufzuwerten. Am Dienstag spielt er den Viertelfinal in Aarau. Und klar ist jetzt: Ralf Loose bleibt Trainer in Winterthur. Hansjörg Schifferli

Viel Gutes bekam Ralf Loose am Samstag beim 0:1 gegen Chiasso nicht zu sehen. Zwei Tage später verlängerte er seinen Vertrag als FCW-Trainer. Enzo Lopardo

An diesem Dienstagabend wird der erste Halbfinalist im Schweizer Cup feststehen, der Sieger aus dem gleichsam vorgezogenen «Challenge-League-Cupfinal» zwischen Aarau und dem FCW. Die Aarauer haben mit dem FC Sion eine bekannte Cup-Grösse eliminiert, die Winterthurer erstmals in ihrer Klubgeschichte immerhin den allerdings nicht mehr ganz so grossen FC Basel. Dafür haben sie ihn gleich mit einem halben Dutzend Toren und in dessen Stadion beschämt. Der Sieger aus Aarau – FCW wird als erster Halbfinalist bekannt sein, noch ehe die letzten drei Achtelfinals geschweige denn weitere Viertelfinals gespielt sind.