Fussball 2. Liga Frauen – «Der Cupfinal pusht uns nochmals für den Rest der Saison» Der FC Effretikon und Phönix Seen treffen im Final des Zürcher Regionalcups aufeinander. Am Sonntag fand die Hauptprobe auf dem Eselriet statt. Urs Kindhauser

Kaya Lindegger (links) erzielte das entscheidende 2:1 für Phönix Seen. Foto: Urs Kindhauser

Effretikon gegen Phönix Seen, Fünfter gegen Achter in der 2. Liga der Frauen – eigentlich nichts Besonderes, würde man vermuten. Aber: Diese beiden Teams werden sich am 24. Juni im Final des Zürcher Regionalcups gegenüber stehen. Die Direktbegegnung auf dem Effretiker Eselriet war gewissermassen die Hauptprobe dafür.