Vorbereitung Challenge League – Der Cupsieger effizienter als der FCW Der FC Winterthur verliert den Test gegen den FC Luzern 1:3 (0:2) und wartet nun auf einen neuen Stürmer. Hansjörg Schifferli

Innocent Emeghara zieht an Torhüter Pascal Loretz vorbei und schiesst das einzige Tor für den FCW. Foto: Enzo Lopardo

Eine Woche nach dem 2:5 gegen den Super-League-Absteiger aus Vaduz unterlag der FCW auch dem Cupsieger aus Luzern, diesmal auf der Schützenwiese. Die Luzerner gingen in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung, als sie einfach die in beiden Strafräumen konsequentere und damit effizientere Mannschaft waren – so eben, wie es ein Klub aus der Super League gegen einen aus der Challenge League häufig ist oder wenigstens sein sollte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Winterthurer dagegen machten aus ihren wiederholt guten Ansätzen eindeutig zu wenig. Mehr als den einen späten Treffer Innocent Emegharas hätten sie herausholen müssen, vor allem der in der ersten Halbzeit mit seiner Schnelligkeit auffallende Sayf Ltaief. Und mit dezidierterer Abwehrarbeit wären auch die beiden ersten Gegentreffer zu vermeiden gewesen. Aber mal liess sich Gabriel Isik, mal Granit Lekaj vom physisch starken und viel entschlosseneren Pascal Schürpf viel zu leicht düpieren. Dessen Vorarbeit nutzten dann Dejan Sorgic und Ibrahima Ndiaye mühelos. Das 1:3 nur kurz nach Emegharas vom Publikum gefeierten Tor verschuldete Silvan Kriz mit einem reichlich leichtfertig verursachten Elfmeterfoul.