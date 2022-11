Lidl in Neftenbach – Der Discounter, den man direkt vom Kreisel aus erreichen kann Die neue Lidl-Filiale in Neftenbach an der Weiachstrasse ist im Bau. Speziell ist ihr Direktanschluss zum Kreisel und dass sie auf Stelzen stehen wird. Dagmar Appelt

Beim Kreisel Tössallmend an der Weiachstrasse in Neftenbach entsteht zurzeit die dritte Lidl-Filiale in der Region Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Bis jetzt unterhält Lidl Schweiz in der Region Winterthur zwei Filialen, eine in Töss und eine in der Grüze. Nun kommt eine dritte in der Tössallmend in Neftenbach hinzu. Auf dem ehemaligen Grundstück des Flora-Centers baut der Discounter derzeit ein Einkaufsgeschäft mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche.