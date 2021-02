SRF dreht in der Region – Der «Donnschtig-Jass» auf dem Kundelfingerhof Die SRF-Produktion «Donnschtig-Jass» ist diesen Sommer Gast in Schlatt TG. Jassfamilien können sich jetzt bewerben. Evi Biedermann

Im Sommer wird auf dem Kundelfingerhof in Schlatt TG gejasst. Foto: PD

Gleich siebenmal wird im Sommer in der Region vor medialem Publikum gejasst. Showplatz der SRF-Produktion «Donnschtig-Jass» wird der Weiler Kundelfingerhof in Schlatt TG sein. Wie bereits letztes Jahr verzichtet der jassende SRF-Wanderzirkus darauf, von Ort zu Ort zu ziehen und damit den Heimatkanton des Siegers oder der Siegerin aus der vorherigen Sendung zu beglücken. Wegen der anhaltenden unsicheren Corona-Situation werden die Liveshows an einem fixen Standort produziert.

«Ein Donnschtig-Jass auf Dorfplätzen mit wenig oder ohne Publikum macht keinen Sinn», erklärt Yves Schifferle, Bereichsleiter Show, in einer Mitteilung von SRF. Schon letztes Jahr fanden alle Turniere am selben Ort statt, Gastgeber war das Freilichtmuseum Ballenberg. Damals hatte es jeweils Publikum vor Ort. Ob das heuer auch machbar ist, entscheidet das SRF zu einem späteren Zeitpunkt. Sicher ist, dass Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser auch in diesem Sommer wieder prominente Gäste und musikalische Showacts empfangen werden. Details gibt der Sender noch nicht preis.

Die Bühne entsteht

Was von den SRF-Leuten von langer Hand geplant, ist für den Kundelfingerhof eine freudige Überraschung. «Wir sind einfach nur glücklich und stolz», sagt Inhaber Riccardo Polla. Die Initiative sei von SRF gekommen, «doch nach ersten Gesprächen haben wir lange nichts mehr gehört.»

Der Betrieb erweitert zurzeit seinen Gastronomiebereich mit einem Eventlokal für grössere Gesellschaften wie Hochzeiten. Der Bau mit Terrasse am Weiher werde in den nächsten Monaten fertiggestellt und stehe als Bühne termingerecht zur Verfügung, sagt Polla. Mit dem Weiler Kundelfingerhof rückt auch die Region Untersee ins Zentrum. Denn nebst dem Jassen gehört zum Konzept der Sendung die Präsentation von einzelnen Plätzen und Sehenswürdigkeiten rund um den Austragungsort.

Forellenzucht mit eigener Quelle Infos einblenden Seit über 100 Jahren dreht sich auf dem Kundelfingerhof alles ums Wasser, den Fisch und die Natur. Heute beherbergt der Weiler nicht nur die grösste Forellenzucht der Deutschschweiz, sondern auch einen Natur- und Quellpark. Die grösste Quelle der Nordostschweiz versorgt die Fischzucht und den Hof mit reinem und frischem Wasser. Zum Betrieb gehören ein Restaurant und ein Hofladen, 2012 hat ihn Riccardo Polla übernommen. Er lebt mit seinen sechs Kindern auf dem Hof, auf welchem heute über 30 Mitarbeitende beschäftigt sind. (bie)

Kulisse und Infrastruktur

«Nach dem Kanton Bern im letzten Jahr wollten wir in der Ostschweiz einen geeigneten Austragungsort suchen», erklärt Yves Schifferle auf Anfrage. Bei der Recherche sei man auf den Kundelfingerhof gestossen. «Der Ort bietet eine ideale und atmosphärische Kulisse, die gut zu unserer Sendung passt.» Auch sei die nötige Infrastruktur wie Verpflegungsmöglichkeit, Stromversorgung oder sanitäre Anlagen vorhanden.

Ein wichtiges Kriterium war auch die Sicherheit. «Der Platz eignet sich für eine heute noch nicht abschätzbare Publikumszahl und bietet genug Raum, um alle notwendigen Schutzkonzepte umsetzen zu können.»