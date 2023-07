Stadtrat in Winterthur tritt ab – Der doppelte Schulchef mit dem leeren Akku Jürg Altwegg gewann im Amt jede Abstimmung und stiess doch an seine Grenzen. Zum Abschied schaut der Schulstadtrat auf Erfolge, Fehler und geplatzte Illusionen zurück. Delia Bachmann

Am 31. Juli hat Jürg Altwegg (Grüne) seinen Letzten als Schulvorsteher und Präsident der Schulpflege. Foto: Madeleine Schoder

Noch keine Woche im Amt, sorgte Jürg Altwegg im Juli 2017 landesweit für Schlagzeilen. Der Schulvorsteher verbannte ausgestopfte Füchse, Adler und Co. aus den Schulen. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass die Präparate mit giftigem Arsen belastet sind. Heute könne er es ja sagen, meint Altwegg, der Ende Monat aus dem Stadtrat zurücktritt: «Es war ein saublöder Unfall mit dieser Medienmitteilung. Von Entsorgung hätte nicht die Rede sein sollen.» Heute habe es noch in etwa der Hälfte der Schulhäuser präparierte Tiere, die in Vitrinen stünden. Weg kamen offenbar nur die lädierten Präparate – und die überzähligen: «Zum Beispiel wenn man den 25. Spatz auf einem Ästchen hat und nur 15 Schulen einen wollen.»