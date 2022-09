Abo Umweltverschmutzung in Italien – Der dreckigste Fluss Europas Michael Jacksons Lederjacke aus «Thriller» wurde hier gegerbt, die berühmten San-Marzano-Tomaten stammen von seinen Ufern: Eine Reise entlang des süditalienischen Sarno – ins Herz der ökologischen Finsternis.

Lorenzo Fargnoli

Sommerferienbeginn in Italien, am Fluss spielen Kinder. Sie rennen und springen ins Wasser, zwischen üppigen Pflanzen und Zugvögeln. Wir befinden uns im Sarno-Naturschutzgebiet, nahe an einer der fünf Quellen des gleichnamigen Flusses und nicht weit entfernt vom Chaos Neapels und von der sorrentinischen Küste. Es ist die einzige Stelle, an der man baden kann.