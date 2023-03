FCW vor YB-Spiel – Der Dribbler aus Bern Nach Rückschlägen zum Saisonstart kommt Samuel Ballet besser in Fahrt. Beim Spiel gegen YB trifft er auf Freunde und Familie. Gregory von Ballmoos

Samuel Ballet jubelt nach seinem ersten Saisontor gegen Sion. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

«Ich sage immer, meine Mutter und YB haben mich erzogen», erzählt Samuel Ballet und grinst. Breiter als sein Lachen ist nur sein Berndeutsch. Ballet ist Berner, Young Boy und Familienmensch. Davon zeugen auch die auffälligen Tattoos an seinen Armen. Rechts hat er «Familiy, God, Blessing» verewigt, links das Todesdatum seines Grossvaters, einen Bibelvers, einen Schutzengel für ihn und seine Mutter sowie «01», «das Jahr, in dem meine Mutter mich zur Welt brachte». Ballet wuchs in einer religiösen Familie auf. «Wir gingen jeden Sonntag zur Kirche.»