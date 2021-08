Werden die Corona-Massnahmen verschärft? – Der Druck auf Ungeimpfte steigt Entscheidungsträger schlagen Alarm: Der oberste Impfchef Christoph Berger weibelt für die Zertifikatspflicht, und Bundesrat Alain Berset bringt die Reisequarantäne wieder ins Spiel. Alessandra Paone

Mit der Zertifikatspflicht sollen auch Impftrödler motiviert werden, sich impfen zu lassen. Foto: Raphael Moser

Der Präsident der Impfkommission, Christoph Berger, erhöhte übers Wochenende noch einmal den Druck auf die Ungeimpften in der Schweiz. Eine ausgedehnte Zertifikatspflicht sei unumgänglich, um die vierte Welle abzuschwächen, sagt er im Interview mit der «SonntagsZeitung». Sie müsse nun wie vorgeschlagen auch für kleinere Veranstaltungen, Restaurants, Kinos und Theater gelten.

Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch bei den Kantonen und den Sozialpartnern eine Konsultation gestartet; diese endet am Montag. Das Zertifikat soll unter anderem auch am Arbeitsplatz eingesetzt werden, was die Gewerkschaften spaltet: Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse erachtet es als problematisch, der Gewerkschaftsbund lehnt es ebenfalls ab, die Unia hingegen, grösste Mitgliedergewerkschaft des Gewerkschaftsbundes, begrüsst die Zertifikatspflicht.