Kolumne Landluft – Der Duft der weiten Welt Almut Berger

Sind das noch Kühe? Oder bereits Cows? Illustration: Ruedi Widmer

Was um die Jahrtausendwende in der damaligen «little big City» Zürich seinen Anfang nahm, ist unterdessen auch auf dem Land angekommen: Die Bäckerei nennt sich «Bakery», der Hörlidieb «Hair Dresser» und der Blumenladen «Flower Shop».

Geradezu inflationär denglisch wirds dort, wo sich die «Start-up»-Szene einnistet und sich möglichst international und weltgewandt gibt. Paradebeispiel ist «The Valley» in Kemptthal.

Als stünde dort nicht nur – je nach Sichtweise – ein bescheidenes Bahnhöfli mit ein paar alten Fabrikgebäuden oder ein paar alte Fabrikgebäude mit einem bescheidenen Bahnhöfli, ploppen auf dem Areal der einstigen Maggi-Fabrik Neugründungen aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstregen.

«Planted» («Do right, bite by bite»), «Malty & more» («Whiskey and Spirits»), «Eventfactory» («Where your events make history») oder auch «Barrel Cold Brew» («Cold Brew Coffee für deine Bar, im Büro oder zu Hause»): Dort, wo einst Brühwürfel, Flüssigwürze und Fertigsaucen in die weite Welt verschickt wurden, eifern heute Jungunternehmer dem Original-«Valley» ennet dem grossen Teich nach. Treffen sich Sales Coordinator, Event Researcher und Brewer im «The Valley Restaurant» (formely known as Fabrikkantine) nicht zum Zmittag, sondern zum «Lunch». Und parkieren Teslas neben Cargo-E-Bikes.

Doch mögen die Site Developer und Brand Manager «The Valley» noch so sehr als «Raum für Visionen» zu positionieren suchen: Wenn ich auf der Autobahn vorbeifahre, dann denke ich weder an Innovation noch an Entwicklung, sondern – an Suppe! Und es gibt Tage, da glaube ich sie sogar zu riechen – word of honour!

