Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Der Duft des mässigen Erfolgs Wie sich Seifenfabrik Buchmann & Cie. die Realität schöngeträumt hat. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Seifenfabrik Buchmann & Cie. an der Rosenstrasse in idealisierter Ansicht. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Bild: bildarchiv.winterthur.ch

Nein, so hat es vor 120 Jahren nicht ausgesehen an der Rosenstrasse! Das Bild zeigt die Seifenfabrik C. Buchmann & Cie. in einer idealisierten Darstellung mit grosszügiger Parkanlage und Erfolg versprechend rauchenden Kaminen. In Wirklichkeit aber handelte es sich beim Park um eine einfache Wiese mit ein paar Obstbäumen, wie eine Fotografie aus dem Jahr 1900 zeigt.

Und mit dem Erfolg haperte es auch immer mal wieder. Zwar konnte Firmengründer Carl Buchmann die 1880 erbaute Fabrik 1893 nochmals vergrössern, doch durch die ausländische Konkurrenz ging die Nachfrage nach einheimischen Seifen im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts stark zurück. Hinzu kam ein Brand im Jahr 1900, der eines der Fabrikgebäude vollständig zerstörte.

Auch die zweite Generation Buchmann, Carls Söhne Ernst und Paul, war nur mässig erfolgreich. Der Schuldenberg wuchs, und der Firma drohte 1914 das Aus. Nur dank Pauls vermögender Frau Frieda Buchmann-Sträuli konnte der Betrieb gerettet werden. Unter dem neuen Namen Aspasia wurden gefragte Produkte entwickelt, wie zum Beispiel die Rasiercreme Rasofix.

Als solide Einnahmequelle erwies sich aber auch die Vermietung von Autogaragen auf dem Areal. Der frühe Tod von Ernst Buchmann 1921 und ein zweiter Brand 1950 waren weitere Schicksalsschläge für die Aspasia. Doch auch die dritte Generation liess sich nicht entmutigen und führte die Firma bis 1976 weiter. Dann wurde die Seifenproduktion an der Rosenstrasse definitiv eingestellt.

