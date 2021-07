Mit Backrezepten auf Reisen – Der Duft Indonesiens In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche den Pandan-Kuchen. Heidrun Pschorn

Pandan-Kuchen: Gewürzt mit dem Saft der Pandanblätter. Foto: Heidrun Pschorn

Der Pandan-Kuchen ist ein grün gefärbter Biskuitkuchen aus Indonesien, der durch den Saft der Pandanblätter einen hellgrünen Ton erhält. Die Blätter haben ein leicht süssliches, vanilleartiges Aroma, und der Duft ist unvergleichlich. Gerne kann auch das Pandanextrakt verwendet werden. Der Kuchen bekommt dadurch ein knalliges Grün, kann aber geschmacklich mit dem selbst gemachten Saft der Pandanblätter nicht mithalten. Der Kuchen soll aus Indonesien stammen, was auf die niederländischen Kolonisten zurückzuführen ist. Beliebt ist er aber in ganz Südostasien. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Pandanwasser:

10–12 Pandanblätter (erhältlich im Asia-Shop)

etwas Wasser

Teig:

5 Eier, getrennt (Grösse L)

1 Prise Salz

160 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 dl Pandanwasser

0,5 dl Sonnenblumenöl

2,5 dl Kokosmilch

80 g Kokosraspel

220 g Mehl

1 Prise Salz

2 EL Speisestärke

1 TL Backpulver

Guss:

200 g Puderzucker

4–5 EL Ananassaft

4 getrocknete Ananasscheiben, klein geschnitten

Zubereitung Pandanwasser:

Die Blätter waschen und klein geschnitten mit etwas Wasser im Mixer pürieren. Durch ein feines Sieb auspressen. Den Saft beiseitestellen.

Zubereitung Teig:

Den Backofen auf ca. 175 Grad vorheizen. Das Eiweiss mit der Prise Salz zu Eischnee schlagen. Bevor es fest wird, 80 g Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen. Das Eigelb mit 80 g Zucker, Vanillezucker und dem Pandanwasser schaumig rühren. Sonnenblumenöl, Kokosmilch, Kokosraspel, Mehl, Salz, Backpulver und Speisestärke unterrühren. Den Eischnee vorsichtig unter die Masse heben. Alles in eine gefettete Springform (ca. 23 x 23 cm) füllen. Ca. 45 Minuten backen und Stäbchenprobe machen.

Zubereitung Guss:

Puderzucker und Ananassaft verrühren. Nach dem Auskühlen des Kuchens den Guss grosszügig verteilen und mit Ananasstücken dekorieren.

Tipp: Der Kuchen ist 2 bis 3 Tage haltbar. In eigener Sache: Wir verabschieden uns in die Sommerferien und sind am 31. August wieder für Sie da!

