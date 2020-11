Eishockey: Sieg über Ajoie – Der EHC Kloten deklassiert die Pruntruter Kloten führt in einem lange spannenden Spiel stets und dreht im letzten Drittel mit fünf Toren sie richtig auf. Andri Spiller schiesst zum 7:1 über Ajoie vier Tore. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg konnte sich über eine starke Mannschaftsleistung freuen. Foto: Leo Wyden

Beide Teams hatten ihren letzten Match vor zwei Wochen ausgetragen, beide waren in der Quarantäne. Für Kloten war sie am Sonntagabend zu Ende gegangen, für Ajoie am Donnerstag. Die Pruntruter kamen mit einem offiziellen Eistraining und einem Warm-Up in den Beinen nach Kloten. Sie waren 40 Minuten im Spiel, aber sie mussten mit einer schweren Niederlage die Heimreise antreten. Einer besonderen Niederlage. Denn es war die erste überhaupt von Ajoie in dieser Saison. Sechs Siege in sechs Meisterschaftsspielen, dazu zwei im Cup hatte es vorher gegeben – und die alle auswärts. Denn die neue Halle ist erst vergangene Woche fertiggestellt worden.