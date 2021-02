Die besten Klotener Infos einblenden

*** Éric Faille: Er kämpfte und rackerte und tat alles, um seine Mitspieler in optimale Abschlussposition zu bringen. Er hätte früh im letzten Drittel ein Tor erzielen müssen. ** Dominic Forget: Er setzte einen Penalty an den Pfosten, war sonst im Spiel aber wie immer. An ihm könnte sich so mancher ein Beispiel nehmen.* Dominic Nyffeler: Der Goalie hatte einen schweren Abend, kaum Schüsse – und doch einige heikle Momente zu überstehen.