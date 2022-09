Eishockey: 2:4 gegen Lugano – Der EHC Kloten kassiert eine lehrreiche Niederlage Im zweiten Testspiel gegen einen seiner neuen Ligakonkurrenten hat der National-League-Rückkehrer erstmals verloren. Ohne einige verletzt oder erkrankt abwesende Spieler gab es ein 2:4 gegen Lugano. Peter Weiss

Marc Marchon (links, hier gegen Sierres Goran Bezina), erzielt eines der beiden Klotener Tore gegen Lugano. Foto: Robert Pfiffner

«Das Resultat geht in Ordnung, wir haben viele Strafen kassiert und individuelle Fehler gemacht, die Lugano konsequent ausgenützt hat», sagte Patrik Bärtschi. «Aber das alles ist auch wichtig: Es zeigt uns, dass es in der National League gegen einen solchen Gegner nicht viel verleiden mag», befand der Klotener Sportchef.» Um solche Erfahrungen zu machen, seien Testspiele ja auch gut.

Bis sie die ersten Strafen kassierten, hätten die Klotener vor den 1021 Fans in der heimischen Stimo-Arena gut mitgespielt. «Im Spiel 5 gegen 5 haben wir gut mitgehalten, da hat man schon gesehen, dass wir auf demselben Level sind», fügte Bärtschi an. «Aber mit einem Mann mehr hat Lugano schon sehr viel Druck gemacht und sein Powerplay gut ausgenutzt.» Die Klotener hätten diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial. «Und natürlich: Wir müssen weniger Strafen nehmen», forderte Bärtschi. Insgesamt habe er gesehen: «Es gibt noch viel zu tun.»

Keine längerfristigen Ausfälle

So ärgerlich die vielen Absenzen rund zwei Wochen vor Beginn der Meisterschaft auch gewesen sein mögen, so gab Patrik Bärtschi doch Entwarnung: «Es ist bei keinem etwas Gravierendes, aber in einem Testspiel verzichtet man in so einem Fall besser auf einen Einsatz, damit alle ihre Blessuren auskurieren können und zum Saisonstart parat sind.» Der Eine oder Andere könnte gar am Samstag zum Einsatz kommen, wenn Kloten um 16 Uhr in der Stimo Arena mit Genf-Servette auf einen weiteren Widersacher aus der National League trifft.

Peter Weiss berichtet als Redaktor der ZRZ-Sportredaktion seit 2005 vor allem über das Sportgeschehen im Zürcher Unterland. Er hat die Diplomausbildung Journalismus am Medienausbildungszentrum in Luzern abgeschlossen und ist seit 2002 vollberuflich als Journalist tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.