*** Niki Altorfer: Der Flügel kam auf vier Skorerpunkte. Das sagt schon alles über seine Leistung in der neuen Linie mit Marc Marchon und Robin Figren.** Marc Marchon: Trotz Umstellungen blieb er Center – und er schoss in dieser Position drei Treffer. Er ist bei 13 Saisongoals angelangt.* Luis Janett: In seinem siebten Spiel von Beginn weg hätte der Goalie eigentlich einen Shutout verdient gehabt, sein Team verwehrte ihm das.