0:5 gegen Genf – Der EHC Kloten muss die nächste hohe Niederlage hinnehmen Nach dem Sieg am Freitag können die Zürcher nicht nachdoppeln. Gegen den Tabellenersten gibt es für Kloten auswärts nichts zu holen. Annick Vogt

Der Genfer Josh Jooris (links) versucht vor Lucas Ekestahl-Jonsson und Kloten-Goalie Juha Metsola an den Puck zu kommen. Foto: Laurent Daspres (freshfocus)

Noch vor 24 Stunden konnte der EHC Kloten den erst zweiten Sieg in der laufenden Saison feiern und die SCL Tigers auf den letzten Tabellenrang verdrängen. Die Zürcher setzten sich 3:2 gegen Langnau durch und holten den ersten Heimsieg. Gegen Genf Servette gab es am Samstagabend jedoch nichts zu holen. Sie verlieren 0:5 gegen den Tabellenersten.

22 Minuten dauert es, bis Juha Metsola im Tor der Zürcher genug hat. Nach vier Gegentoren macht er für Sandro Zurkirchen Platz. Doch auch Zurkirchen muss sich bald geschlagen geben.

Kloten geht es zu schnell

Zu Beginn ist das Spiel ausgeglichen. Die beiden Teams liefern sich einen offenen Schlagabtausch, es geht von einer Seite zur anderen. Von Genf wird ein hohes Tempo angeschlagen. Für Kloten geht es aber bald zu schnell. Daniel Winnik kann sich gegen das Zürcher Verteidiger-Duo Luca Capaul und Simon Kindschi durchsetzen und die Genfer erstmals in Führung bringen. Am Ursprung stand ein Scheibenverlust im Genfer Drittel.

Die 3 Infos einblenden Steve Kellenberger

Der Captain des EHC Kloten musste auch bei diesem Spiel zuschauen. Seine Blessur ist zwar soweit gut verheilt, überstürzen will er aber nichts. Nächste Woche wird Kellenberger das Eistraining wieder aufnehmen. Seine Rückkehr beim Derby gegen die ZSC Lions am Samstag, 22. Oktober scheint möglich. Henrik Tömmernes

Am Freitagabend bestritt der Schwede im Dienste der Genfer sein 250. National-League-Spiel. Gegen den SC Bern traf in er in der 55. Minute, sein Tor konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Simon Kindschi und Luca Capaul

Das Spiel gegen Genf ist für die beiden Zürcher ein Spiel zum Vergessen. Sie sind bei den meisten Gegentreffern auf dem Eis und einen Schritt zu spät. Im ersten Drittel stehen sie bei allen drei Genfer Toren im Einsatz. Kindschi muss im letzten Drittel auf die Strafbank, für Capaul ist es am Samstag das erste Spiel nach seiner Verletzung.

Von da an dreht das Heimteam auf. Die Genfer setzen sich in Klotens Drittel fest, testen Juha Metsola im Tor der Zürcher immer wieder mit Schüssen aus dem Slot. Das nächste Genfer Tor lässt so nicht lange auf sich warten. Nach 13 Minuten steht es 2:0 nach einem Tor von Marc-Antoine Pouliot. Kindschi versucht das Tor noch zu verhindern, kommt mit seinem Stock aber nicht an den Puck ran.

Der Tabellenerste hält das Tempo weiter hoch. Kloten schafft es nur selten aus dem eigenen Drittel. Zwei Minuten vor der ersten Pause können sich die Zürcher kurz im Genfer Drittel festsetzen. Doch das Tor passiert auf der anderen Seite. Alessio Betraggia, der auf diese Saison hin zu den Genfer stiess, trifft zum 3:0.

Arttu Ruotsalainen (links) kommt gegen den Genfer Alessio Bertaggia nicht an den Puck ran. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Im Mitteldrittel machen die Genfer weiter, wo sie aufgehört haben. Pouliot ,Torschütze zum 2:0, kann seinen zweiten Treffer gegen Kloten feiern. Die Gäste tun sich indes weiter schwer. Das Passspiel ist zu ungenau, sie gewinnen kaum Zweikämpfe und finden kein Mittel gegen das Forechecking der Genfer. So erstaunt es nicht, dass auch Zurkirchen sich bald geschlagen geben muss. Teemu Hartikainen kann zum 5:0 für das Heimteam treffen.

Die erste gefährliche Torchance können sich die Zürcher in Überzahl erarbeiten. Doch Marc Marchons Schuss prallt am Genfer Pfosten ab. Die Chance, den Abpraller zu nutzen, kann Bertaggia jedoch verhindern.

Meyer sichert Shutout in letzter Sekunde

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Genfs Tanner Richard und Kindschi müssen beide auf die Strafbank. Die Zürcher sind bei 4-gegen-4 gefährlicher und testen Robert Meyer mit zwei Schüssen. Der Goalie ist aber beide Male zur Stelle.

In den letzten zehn Minuten des Spiels nehmen die Genfer das Tempo etwas raus. Doch die Zürcher tun sich weiter schwer. Die Genfer arbeiten Kloten konsequent an die Bande raus und stehen eng. Die Weitschüsse von der blauen Linie kommen nicht bei Meyer an. Auch die beiden Strafen erschweren den Zürchern, ihr Spiel durchzusetzen und zu Torchancen zu kommen.

Telegramm Infos einblenden Genf – Kloten 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) 5896 Zuschauer. Tore: 8. Winnik 1:0. 13. Pouliot 2:0. 19. Bertaggia (Filppula, Winnik) 3:0. 22. Pouliot (Rod) 4:0. 29. Hartikainen (Omark, Tömmernes) 5:0. Strafen: 4mal 2 Minuten Genf. 3mal 2 Minuten Kloten. Kloten: Metsola (22. Zurkirchen); Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Capaul, Kindschi; Nodari, Randegger; Deussen; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Simic, Lindemann, Spiller; Bourgo, Ness, Loosli; Altorfer. Bemerkungen: Kloten ohne Obrist, Kellenberger, Peltonen, Meyer, Schmaltz, Steiner (verletzt), Dostoinov (überzählig).

Die letzte Aktion des Abends gehört aber doch noch den Zürchern. In Überzahl testet Marchon den Genfer Goalie zwei Sekunden vor Schluss. Doch Meyer ist auf den Schlusspfiff zur Stelle und kann den 1:0 für Kloten verhindern.

