Liga wird subventioniert – Der EHC Winterthur bleibt definitiv in der Swiss League Der Schweizer Eishockey-Verband und die National League unterstützen die Clubs der Swiss League nächste Saison mit total 1,5 Millionen Franken. Das ermöglicht es dem EHCW, in der Swiss League zu bleiben. Urs Kindhauser

EHCW-Captain Anthony Staiger (links) gehört zu den Spielern, deren Vertrag in der nächsten Saison weiterläuft. Foto: Alberto Cortes

Die Meldung überrascht nicht nach all dem, was die Vertreter des EHC Winterthur in den letzten Wochen gesagt und was sie in die Wege geleitet haben. Aber trotzdem: Die Winterthurer spielen definitiv auch in der kommenden Saison in der Swiss League. Das hat der EHCW am Mittwochabend mitgeteilt. Auf diese Entscheidung war zwar hingearbeitet worden, allerdings hatte sie der Club davon abhängig gemacht, ob und mit wie viel Geld die Clubs der Swiss League von der National League und vom Schweizer Verband unterstützt werden.

Ein sechsstelliger Betrag

Seit Mittwoch ist nun klar: Es werden 1,5 Millionen Franken sein, mit denen die Swiss League «subventioniert» wird – eine Million mehr als in der Saison 2022/23. Die Teams der Swiss League sind in der aktuellen Saison in Schwierigkeiten geraten, weil ihnen die Einnahmen aus dem ausgelaufenen TV-Vertrag fehlen. Das sind rund 380’000 Franken – pro Club. Deshalb unterstützte die National League die Swiss League schon jetzt mit total 500’000 Franken.

Für kommende Saison verdreifacht sich dieser Betrag, weil auch der Verband mitzahlt. Wie viel von diesem Geld der EHC Winterthur erhält, ist noch offen. Die Summe hängt vor allem davon ab, wie viele Clubs nächste Saison in der Swiss League spielen. Bisher waren es zehn und Langenthal hat sich ja bereits abgemeldet. Es dürfte sich jedenfalls um einen sechsstelligen Betrag handeln, der für den EHCW abfällt: mehr als in der laufenden Saison, aber weniger als in den Jahren davor mit dem TV-Vertrag.

Das Team verstärken

Also kann der EHCW jetzt Nägel mit Köpfen machen, was die Planung der nächsten Saison betrifft. Bereits klar ist: Das Trainerduo bleibt im Amt. Der Vertrag mit Cheftrainer Teppo Kivelä wurde um ein Jahr verlängert, unter dem Vorbehalt des Verbleibens des Teams in der Swiss League. Kiveläs Assistent Frédéric Rothen hat einen weiterlaufenden Vertrag. Das gilt unter den Spielern auch für Verteidiger Marc Steiner, Captain Anthony Staiger sowie Robin Lekic und Alexis Valenza, zwei andere Stürmer. Mit anderen wurden zumindest Vorgespräche geführt.

Für die kommende Saison hat sich der EHCW zum Ziel gesetzt, den Anschluss ans «Mittelfeld» der Swiss League zu schaffen. Das ist ein grosser Sprung. Man darf also gespannt sein, welche Transfers getätigt werden, um ihn möglich zu machen. Klar ist: Es braucht dafür wesentlich mehr Geld für die erste Mannschaft, als der EHCW nun vom Verband und der National League erhalten wird.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

