Neue Zusammenarbeit – Der EHC Winterthur hat ein Spitzenteam der National League als Partner Der EHCW und die Rapperswil-Jona Lakers werden zusammenarbeiten. Vorerst für eine Saison, aber mit langfristiger Perspektive. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu. Urs Kindhauser

Einst Gegner, ab sofort Partner: die Rapperswil-Jona Lakers (links Cedric Hüsler) und der EHC Winterthur (Goalie Remo Oehninger). Foto: Heinz Diener

Die Rapperswil-Jona Lakers sind letzte Woche mit ihrem Cheftrainer Stefan Hedlund und Sportchef Janick Steinmann langfristige Verträge bis zum Ende der Saison 2025/26 eingegangen. Warum auch nicht? Die Lakers haben die Qualifikation 2022/23 auf dem 3. Rang abgeschlossen. Sie sind also auf einem guten Weg. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg ist, was sie am Dienstag zur selben Zeit wie der EHC Winterthur bekannt gaben: eine gemeinsame Partnerschaft. Es wurde ein Vertrag abgeschlossen, der für die Saison 2023/24 gilt. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu: