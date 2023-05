Erster Ausländer unter Vertrag – Der EHC Winterthur holt einen von der Uni Der erste «Import» des EHC Winterthur für die kommende Saison ist der 25-jährige Flügel Matt Fonteyne. Er kommt von der University of Alberta. Urs Kindhauser

Mit den Alberta Golden Bears stand er im Universitäts-Final: Awardgewinner Matt Fonteyne. Foto: PD

Er ist 25 Jahre alt, Kanadier, linker Flügel und spielt nächste Saison für den EHC Winterthur: Matt Fonteyne ist der Name des ersten Ausländers, den die Winterthurer für 2023/24 unter Vertrag genommen haben. Fonteyne war die letzten beiden Jahre in der «Usports», der wichtigsten kanadischen Universitätsliga, bei den Alberta Golden Bears engagiert. Davor stürmte er ein Jahr lang in der AHL für die San José Barracuda, das Farmteam der San Jose Sharks.

In der letzten Saison erreichte Fonteyne als Captain von Alberta in der 35 Teams umfassenden Liga den Final der besten zwei Mannschaften und wurde am Finalturnier ins Allstar-Team gewählt. Die landesweite Universtätsorganisation Usports verlieh ihm den Award für «Sportsmanship and Ability», den pro Sportart und Saison nur einer erhält. Fonteyne gilt als Leader auf und neben dem Rink, auch, was die Punkte betrifft. Mit 12 Toren und 20 Assists war er der drittbeste Skorer seines Teams in der Regular Season. Strafen kassierte er höchst selten. Der EHCW wird Fonteynes erste Station ausserhalb Nordamerikas sein.

EHCW-Sportchef Christian Weber freut sich auf den neuen Stürmer: «Matt ist vielseitig einsetzbar, er kann sowohl als Flügel, als auch als Center eingesetzt werden. Dank seiner läuferischen Qualitäten passt er sehr gut in die Swiss League. Er ist ein guter Spielgestalter und Bully-Spieler.»

Die spannende Frage ist, was ein Spieler seines Formats in der Swiss League bewirken kann. Ein Vergleich: Mit noch etwas besseren Skorer-Werten in der Usports als Fonteyne ist letzte Saison Kris Bennett (27) in die Schweiz gekommen. Er spielte zunächst für die Ticino Rockets und absolvierte dann 35 Partien mit Lugano. Er kam in der National League auf je 12 Tore und Assists in der Regular Season und im Playoff.



Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

