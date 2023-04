Dominic Forget und Hans Pienitz – Der EHC Winterthur holt sich die Erfahrung aus fast 1600 Spielen Mit Center Dominic Forget (42) und Verteidiger Hans Pienitz (35) stossen für die kommende Saison zwei ausgesprochen routinierte Spieler zum EHC Winterthur. Urs Kindhauser

Sie tragen nächste Saison das Dress des EHCW: Dominic Forget von Visp sowie die Langenthaler Hans Pienitz und Damian Stettler (von links). Foto: Marcel Bieri

Die ersten acht Jahre des EHC Winterthur in der Swiss League sind von so vielen Niederlagen gesäumt gewesen, dass es schon einen besonderen Effort braucht, um welche zu finden, die in besonderer Erinnerung geblieben sind. Für zwei derart prägende Ereignisse sorgte Dominic Forget. Ein erstes Mal im Oktober 2015. Der EHCW, zu seiner ersten Saison in der Nationalliga B weitgehend mit einer Erstliga-Mannschaft und ohne Ausländer ganz passabel gestartet, führte bei seinem ersten Auftritt im Stadion Les Mélèzes zu La Chaux-de-Fonds 2:1 nach dem ersten Drittel. Doch dann brach eine Sturzflut an Gegentoren über die Winterthurer herein, zum ersten Mal im Profihockey. La Chaux-de-Fonds gewann den Match noch 9:3. Dreifacher Torschütze: Forget. Einen Monat später trat La Chaux-de-Fonds erstmals in der Deutweghalle an. Diesmal hätte der EHCW tatsächlich gewinnen können, führte er doch nach zwei Dritteln 4:3. Doch einer hatte etwas dagegen: Dominic Forget. Vier Tore trug er zum 6:4-Sieg der Chaux-de-Fonniers in Winterthur bei, zwei davon erzielte er in Unterzahl.