Verteidiger Marc Steiner – «Der EHC Winterthur ist ein Verein mit Ambitionen» Der Berner Seeländer Marc Steiner (26) könnte in jedem Team der Swiss League spielen. Für Winterthur hat er sich entschieden, weil er hier Perspektiven sieht. Nicht nur für sich selber. Urs Kindhauser

Auf Anhieb ein Schlüsselspieler beim EHC Winterthur: Verteidiger Marc Steiner (links). Foto: Urs Kindhauser

Er fällt sofort auf, wenn man den EHC Winterthur am Werk sieht. Nur schon optisch. Marc Steiner ist gross und kräftig und damit eine Ausnahmeerscheinung im Winterthurer Team. Aber auch spielerisch sticht er heraus. Wer mit dem EHCW sympathisiert, der hat schnell gemerkt: Wenn der 26-jährige Berner Seeländer eingreift, dann kommt es meistens gut. Denn Steiner weiss, was in der eigenen Zone zu tun ist und wie es zu tun ist.