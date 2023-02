Coup im Eishockey – Der EHCW angelt sich Christian Weber als Sportchef Dem EHC Winterthur gelingt ein Coup. Christian Weber wird Sportchef beim Swiss-League-Club und soll mit Hilfe seines grossen Netzwerks in der Schweiz und in Europa Talente nach Winterthur bringen. René Bachmann

Im Mai wird Christian Weber seinen Job als Sportchef des EHC Winterthur beginnen. Foto: Urs Jaudas

Der EHC Winterthur fällte für seine sportliche Zukunft zwei wichtige Personalentscheide. Christian Weber wird ab Mai 2023 als Sportchef für die Swiss-League-Mannschaft verantwortlich sein. Der 59-Jährige bringt als einstiger Nationalspieler, als Trainer in den höchsten Ligen der Schweiz und Österreichs, als Sportchef im In- und Ausland und seit 1998 als Eishockeyexperte von SRF ein breites Spektrum an sportlichen und kommunikativen Erfahrungen auf und neben dem Eisfeld mit. Der Zürcher unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Ausserdem wurde der Vertrag mit Headcoach Teppo Kivelä um eine weitere Saison verlängert.

Die Verpflichtung soll Signalwirkung entfalten

Webers Verpflichtung vorausgegangen war ein wegweisender Entscheid von Mehrheitseigner und Präsident Rolf Löhrer. Statt wie zuletzt aus finanziellen Gründen die Geschäftsführung und den Posten des Sportchefs im Doppelmandat zu vergeben, wurden die beiden komplementären Aufgaben für die kommende Saison aufgeteilt. Als Geschäftsführer amtet seit Kurzem wieder Alexander Keller und als sportlicher Verantwortlicher konnte nun Weber gewonnen werden.

«Wir kennen den Markt bestens und sind in der Swiss League und auch in der National League sehr gut vernetzt», sagt Keller. «Sobald jemand frei wird, wissen wir das.» Nach der Freistellung Webers beim EHC Basel hätten sie darum umgehend das Gespräch mit ihm gesucht. Zwei, drei Wochen hätten die Verhandlungen gedauert, ehe es zur Vertragsunterzeichnung gekommen sei.

«Christian Weber ist ein wichtiger Bestandteil, um in der kommenden Saison mit der Mannschaft einen substanziellen Schritt nach vorne zu machen.» EHCW-Geschäftsführer Alexander Keller

Keller erhofft sich von der Verpflichtung Webers einiges: «Sie soll eine Signalwirkung gegen aussen entfalten und zeigen, dass wir uns sportlich weiterhin voll engagieren wollen. Weber ist für uns ein wichtiger Bestandteil, um in der kommenden Saison mit der Mannschaft einen substanziellen Schritt nach vorne zu machen.» Die Verpflichtung des prominenten neuen Sportchefs soll aber im selben Atemzug auch ein positives Signal an die aktuellen und an potenzielle Sponsoren sein. «Und nicht zuletzt erhoffen wir uns, dass wir dank Webers Netzwerk Talente finden werden, auf die wir sonst nicht gestossen wären.»

Weber seinerseits freut sich sehr auf seine neue Aufgabe und sagt zu seinen Beweggründen: «Der EHCW lebt eine starke Eishockeytradition. Junge und aufstrebende Spieler wie auch erfahrene Profis finden hier das richtige Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Auch freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Headcoach Teppo Kivelä und Assistant Coach Frédéric Rothen. Da kommt einiges an Eishockeyerfahrung zusammen.»

Der finanzielle Mehraufwand ist auszugleichen

Die Trennung der Bereiche Sport und Geschäftsleitung war aufgrund der negativen letzten Erfahrungen nahezu alternativlos. Der Sport schien auf einem ansprechenden Weg zu sein. Vor diesem Hintergrund ist auch die Vertragsverlängerung mit dem 56-jährigen finnischen Trainer Teppo Kivelä um ein Jahr gut nachvollziehbar.

Nicht so recht klappen wollte es hingegen mit der Akquise im Sponsoring. Keller ist da stark gefordert, denn das Splitting verursacht einen finanziellen Mehraufwand, was mit Blick auf die schon vorher angespannten finanziellen Verhältnisse des EHCW nur schwer zu stemmen ist. «Es ist eine Vorleistung», sagt Keller, «die wir über Partnerschaften wieder hereinholen müssen.» Um dies zu erreichen, will der Geschäftsführer seine aus seiner 3-jährigen früheren Tätigkeit noch lebendigen Kontakte pflegen und neue hinzugewinnen.

