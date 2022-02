1:6-Niederlage in Olten – Der EHCW auf einer hoffnungslosen Expedition Die Winterthurer sind in allen Belangen schlechter als Leader Olten und verlieren standesgemäss 1:6 Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Gian-Marco Bamert kassierte früh zwei Gegentore. Hier fällt das 2:0 für Olten. Foto: Freshfocus

Der EHCW bestätigte in Olten den Eindruck, den man schon in den vorangegangenen 38 Spielen erhalten hatte. Gegen Spitzenteams hat er keine Chance, weil er die Mittel nicht hat, sie auch nur ansatzweise in Schwierigkeiten zu bringen. Olten brauchte nicht mal eine gute oder nur schon über 60 Minuten konstante Leistung, um diesen Match klar zu gewinnen. Im Prinzip war schon nach gut drei Minuten klar, dass für den EHCW die Expedition nach Olten hoffnungslos war.