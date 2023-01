5:1-Sieg gegen die Ticino Rockets – Der EHCW beendet 67 Tage der Tristesse Nach 19 Niederlagen in Serie gewinnt der EHC Winterthur erstmals wieder. Grundlage des 5:1-Erfolges gegen die Ticino Rockets ist eine geschlossene Teamleistung. Urs Kindhauser

Gaetan Jobin (rechts) hat für den EHCW gegen die Ticino Rockets zweimal getroffen. Foto: Enzo Lopardo

Seit dem 15. November, einem Sieg nach Verlängerung in Visp, hat der EHCW keinen Match mehr gewonnen. Bis zum hoch verdienten 5:1-Erfolg am Samstag in Biasca gegen die Ticino Rockets. Dazwischen liegen 67 Tage der Tristesse, während derer sich Niederlage an Niederlage reihte, 19 insgesamt. Der Sieg ist die Folge einer Leistungssteigerung, die schon in den letzten Partien sichtbar war, aber noch nicht zum Erfolg führte. Diesmal passt alles. Der Sieg bedeutet auch, dass der Sturz auf den letzten Platz der Swiss League abgewendet worden ist. Der Vorsprung auf die Ticino Rockets beträgt jetzt wieder vier Punkte.

Ticino Rockets – EHC Winterthur 1:5 Infos einblenden (0:2, 0:1, 1:2). – Biascarena. – 100 Zuschauer. – SR Truffer/Weber; Wermeille/Humair. – Tore: 12. Coatta (Wilkins, Steiner/Ausschluss Pezzullo) 0:1. 14. Jobin (Hofstetter) 0:2. 37. Barbei 0:3. 47. Bedolla (Stoffel, Fontana) 1:3. 50. Jobin (Hofstetter, Staiger) 1:4. 55. Hofstetter (Jobin) 1:5. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die Rockets, 6-mal 2 gegen den EHCW. – Rockets: Müller; Pezzullo, Fontana; Terraneo, Pastori; Ugazzi, Mini; Russo, Bennett, Bedolla; Werder, Lauper, Dufey; Stoffel, Hedlund, Patri; Bionda, Cortiana, Margairaz; Tanno. – EHCW: Van Pottelberghe; Bartholet, Steiner; Thévoz, Hunziker; Deussen, Törmänen; Lekic, Coatta, Barbei; Staiger, Hofstetter, Jobin; Haldimann, Wilkins, Ramel; Valenza, Beglieri, Orlov; Ren. – Bemerkungen: Ticino Rockets ohne Marha, Moor (verletzt), Karaffa (überzählig). EHCW ohne Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Galley , Posch, Guignard, Rubin, Greuter (überzählig)

Nur am Anfang Mühe

Der EHCW hat zu Beginn etwas Mühe, in dieses Spiel zu finden. Vor allem, weil die Tessiner bei Scheibengewinnen schnell vors Tor kommen und abschliessen. Joren van Pottelberghe, der Nationalgoalie aus Biel, muss zweimal in heiklen Situationen eingreifen. Das Bild ändert sich aber, als Colin Fontana eine Zweiminutenstrafe kassiert. Das Winterthurer Powerplay ist stark, nur mit der Auswertung der Chancen hapert es noch. Das wird bei der nächsten Überzahlgelegenheit besser: Der US-Amerikaner Sam Coatta bringt den EHCW mit seinem sechsten Saisontor in Führung, assistiert von Matt Wilkins, der in der Skorerliste der Swiss League weiterhin unter den ersten Zehn figuriert. Es ist ein fast perfekt gespielter Angriff, eingeleitet von Marc Steiner.

Das Tor bringt etwas Ruhe ins Spiel des EHCW, der zweieinhalb Minuten später nachlegen kann: Patric Hofstetter gewinnt ein Bully in der Zone der Ticino Rockets, Gaëtan Jobin übernimmt die Scheibe, läuft quer und erwischt Rockets Goalie Stefan Müller backhand. Mit einem ähnlichen Solo hat der Fribourger schon am Dienstag in Langenthal getroffen.

Vorsprung verteidigt

Zwei Tore Vorsprung hat der EHCW schon lange nicht mehr gehabt, genau genommen seit dem 23. Oktober letzten Jahres nicht mehr, beim letzten Auftritt in Biasca. Damals haben die Winterthurer ihre 2:0-Führung im Mitteldrittel innert weniger als anderthalb Minuten eingebüsst, aber trotzdem noch 3:2 gewonnen. Auch diesmal geraten sie zu Beginn des Mitteldrittels unter Druck, weil sie dem Heimteam zu viel Raum lassen. Van Pottelberghe aber verhindert das Anschlusstor, der EHCW kann sich stabilisieren und kommt selber wieder zu Möglichkeiten durch Coatta und Wilkins.

Das 3:0 in der 37. Minute fällt aber wie schon Jobins 2:0 durch eine Eigenleistung. Diesmal ist es Gianluca Barbei, der von der Spielerbank kommt, den Puck dort übernimmt und bis vor Müller durchlaufen kann. Die Frage ist danach, ob der EHCW fähig ist, mit diesem Vorsprung clever genug umzugehen. Am Ende des Mitteldrittels scheint das nicht der Fall zu sein, der Drang nach vorne ist zu gross.

Jobin herausragend

Aber Trainer Teppo Kivelä hat in der Pause wohl die richtigen Worte gefunden. Realismus ist nun gefragt und nicht Spektakel. Deshalb bringt der EHCW den Vorsprung sicher über die Zeit, obwohl sich Van Pottelberghe von Gregory Bedolla zum 1:3 bezwingen lassen muss. Spannend wird es nicht mehr, weil Jobin den Gegentreffer mit seinem zweiten Tor zum 4:1 beantwortet und kurz darauf für Patric Hofstetter zum 5:1 auflegt.

Das zeigt zwei Dinge: Jobin ist an diesem Nachmittag in einem sehr ausgeglichenen Winterthurer Team der herausragende Spieler. Und der EHCW hat in diesem Spiel den besseren Torhüter. Denn Stefan Müller im Tor der Rockets sieht bei mehreren Gegentoren nicht gut aus. Die Winterthurer muss das nicht weiter kümmern. Sie können den Heimweg endlich wieder mal nach einem Sieg antreten. Genau gleich übrigens wie ein Kleinbus voller Fans, die ihre Mannschaft in der sonst eher stimmungslosen Biascarena 60 Minuten lang ununterbrochen unterstützt haben.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

